Trois régions passent en «zone rouge» dès jeudi

Le premier ministre François Legault a confirmé lundi en début de soirée que la région du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale, sauf pour Portneuf et Charlevoix, de Chaudière-Appalaches et la MRC de La Rivière-du-Nord, dans les Laurentides, passent en «zone rouge» dès jeudi.

Les restaurants, les bars, les salles de spectacle et de réception, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les musées et les casinos de ces zones ne pourront plus accueillir de clients. Les restaurants pourront toutefois continuer la vente pour emporter et la livraison. Des mesures d’aide sont à venir pour ces commerces, a annoncé M. Legault.