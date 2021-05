Vague de dénonciations: au tour de Yann Perreau de briser le silence

Après Maripier Morin et Julien Lacroix au cours des mois précédents, c’est au tour du chanteur Yann Perreau de donner de ses nouvelles, ce mardi 23 février, un peu plus de sept mois après avoir été l’un des nombreux artistes de l’industrie du divertissement visés par de nombreuses allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles.