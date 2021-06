Xavier Dolan réalisera une nouvelle série pour Club illico

«Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à Xavier Dolan, Nancy Grant et Jasmyrh Lemoine, dont l’expertise est déjà reconnue sur la scène internationale et avec qui nous partageons le même objectif, soit de faire rayonner les talents d’ici sur le plan international et de montrer l’étendue du savoir-faire québécois», a déclaré Denis Dubois, vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue une thanatologue réputée, Mireille reprend la route de la maison pour embaumer sa propre mère à la demande de celle-ci et retrouve ce faisant les frères qu’elle a quittés vingt-cinq ans plus tôt. Bientôt, les secrets et les rancœurs referont surface, s’entremêlant au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation.»

«J’ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019, et j’y ai tout de suite vu mon prochain projet. Au delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter, auprès qui plus est d’une distribution de rêve», a déclaré Xavier Dolan.