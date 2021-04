Comme le rapportait Technode récemment, DingTalk est censée mettre en relation les élèves et les professeurs pour que la scolarité des enfants puisse se poursuivre normalement. Problème: beaucoup de jeunes ont souhaité profiter de la quarantaine pour rester en vacances et non pas travailler à la maison.

L’application toujours en ligne

Cette chute vertigineuse de la note de l’application a obligé la marque a demandé grâce à travers une vidéo d’excuses. “S’il vous plaît, ne me donnez plus de notes d’une étoile. J’ai été choisi pour ce travail et je ne peux pas y faire grand-chose”, détaille la vidéo qui a déjà été visionnée plus de 17 millions de fois.