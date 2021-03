Voies ferrées bloquées: solution trouvée en Colombie-Britannique?

″Ça se dirige vers un arrangement moins conflictuel et plus pacifique (...) J’ai bon espoir que ça va satisfaire (les autochtones)”, a ajouté M. Blair.

Des compensations

“C’est vraiment l’accumulation des défis auxquels les producteurs ont eu à faire face en 2019 et maintenant au début de l’année. Que ce soit à cause du climat, que ce soit à cause du commerce, et maintenant des enjeux ferroviaires”, a-t-elle fait remarquer.