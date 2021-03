La GRC doit partir pour qu'il y ait une rencontre, dit un chef héréditaire

Au 13e jour de barricades sur des voies ferrées, mardi, Ottawa a servi de scène pour des discours et des querelles politiques, mais on n’a pas vu de plan précis pour mettre fin aux interruptions de service ferroviaire. Et en Colombie-Britannique, un chef héréditaire a affirmé qu’il n’y aurait pas de rencontre en personne avec le gouvernement fédéral tant que la GRC demeurera dans le secteur clé de l’opposition des Wet’suwet’en au projet de gazoduc.