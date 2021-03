Pas de masque? Pas de vol avec WestJet

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

WestJet Airlines appliquera une politique stricte, qui pourrait aller jusqu’à une interdiction de voyage d’un an, afin de s’assurer que les passagers âgés de plus de deux ans portent un couvre-visage à bord de ses avions.

À compter du 1er septembre, une personne qui ne porte pas de couvre-visage se le fera demander par les agents de bord de WestJet. En cas de refus, un avertissement sera donné. Par la suite, on avertira le passager concerné que son nom sera inscrit sur une liste qui l’empêchera de monter à bord d’un appareil de l’entreprise pendant 12 mois.

Elle a été dévoilée alors que la compagnie aérienne et d’autres transporteurs canadiens font pression sur le gouvernement Trudeau dans l’espoir d’obtenir un assouplissement des restrictions de voyage.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), un groupe représentant Air Canada, WestJet, Air Transat et Jazz Aviation, a réclamé la semaine dernière à une approche plus ciblée des quarantaines. Il a demandé à Ottawa d’assouplir les restrictions à l’endroit des voyageurs internationaux et de la période d’isolement obligatoire de deux semaines exigée de tous les Canadiens revenant de l’étranger, quel que soit leur pays d’origine.