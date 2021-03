WE Charity: les frères Kielburger assignés à comparaître devant un comité des Communes

Les membres du comité d’éthique de la Chambre des communes ont voté à l’unanimité, lundi, pour assigner à comparaître les cofondateurs de WE Charity , Craig et Marc Kielburger.

Les deux hommes devaient comparaître devant le comité d’éthique lundi, qui devait être à l’origine le dernier jour de témoignages dans l’enquête sur l’accord fédéral qui prévoyait que l’organisme sans but lucratif WE (Unis, en français) administre un programme de bourses aux étudiants, aujourd’hui abandonné.

Mais l’organisme a souligné dans un communiqué la semaine dernière que le député néo-démocrate Charlie Angus avait demandé à la Gendarmerie royale du Canada et à l’Agence du revenu d’enquêter sur les activités de WE. L’organisme estimait donc qu’il serait injuste de soumettre en même temps ses dirigeants à l’enquête d’un “comité partisan”.

“Alors que WE Charity accueillerait et coopérerait avec toute enquête potentielle menée par ces agences, aucune organisation ne devrait être soumise à la fois à une enquête sur les mêmes questions par un comité parlementaire partisan qui souhaite mener sa propre enquête de substitution”, indiquait l’organisme, en refusant l’invitation à venir témoigner au Parlement.

Ils “défient le Parlement”

La motion de lundi a été présentée à l’origine par les conservateurs et amendée par les néo-démocrates, pour fixer la date limite de vendredi. “Il s’agit d’un défi direct aux pouvoirs du Parlement d’enquêter sur les dépenses et les questions d’accès d’initiés qui sont bien du ressort de notre comité”, a déclaré M. Angus à propos du refus des frères Kielburger de témoigner. “Et cela fait partie des privilèges constitutionnels que nous avons en tant que membres démocratiquement élus représentant la population du Canada.”

En pleine pandémie, le gouvernement libéral avait alors eu l’idée de mettre sur pied plusieurs programmes d’aide financière pour les Canadiens. Mais la décision des libéraux d’attribuer à WE le contrat de 43,5 millions $ pour administrer l’un de ces programmes, malgré les liens étroits de l’organisme avec le premier ministre Justin Trudeau et sa famille, a provoqué des hauts cris et des questions d’ordre éthique.

Le commissaire à l’éthique, Mario Dion, enquête sur l’implication de M. Trudeau et de l’ancien ministre des Finances Bill Morneau, qui a également des liens familiaux avec WE. Les deux hommes se sont excusés de ne pas s’être récusés lors de la discussion au cabinet.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.