Washington laisse tomber ses tarifs sur l'aluminium canadien

Washington a fait cette volte-face alors que la vice-première ministre Chrystia Freeland et la ministre du Commerce international Mary Ng se préparaient à dévoiler, mardi après-midi, une liste de produits d’aluminium et de produits fabriqués américains qui seraient visés par des tarifs équivalents à ceux imposés par les États-Unis.

Les négociateurs du Canada et des États-Unis tentaient de s’entendre depuis des mois et des rumeurs laissaient penser qu’il pourrait y avoir un accord entre les deux parties, selon Dan Ujczo, avocat spécialisé dans le commerce canado-américain au sein du cabinet Dickinson Wright en Ohio.

Les constructeurs automobiles ayant été contraints de ralentir leur production, la demande de produits d’aluminium spécialisés en provenance du nord de la frontière a commencé à se tarir en mars. Les alumineries canadiennes se sont alors tournées vers la production du même aluminium générique et brut que les producteurs américains, déclenchant les protestations des producteurs américains et les nouveaux tarifs douaniers.

La question des quotas

«Le Canada n’accepte pas les quotas. Ce que le Canada accepte, c’est la levée des tarifs», a affirmé la vice-première ministre, Chrystia Freeland, mardi. «Concernant ce que les États-Unis vont faire dans l’avenir, on verra. Et s’ils vont décider de réimposer les tarifs, on va imposer nos tarifs de représailles.»

La Maison-Blanche a récemment fait l’objet de pressions pour repenser ses tarifs douaniers sur l’aluminium canadien. Les gouverneurs du New Hampshire, du Maine et du Vermont ont écrit au président Donald Trump la semaine dernière dans l’espoir de le convaincre de mettre fin à ce qu’ils ont appelé des mesures «inutiles et inappropriées» qui auraient des «conséquences négatives» pour les consommateurs et les fournisseurs aux États-Unis.