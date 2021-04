Les marchés nord-américains ont connu leur pire séance en des décennies

M. Trump a annoncé des interdictions de voyage en Europe visant à limiter la propagation du virus et a évoqué des plans de baisses d’impôt et d’autres mesures de relance économique, mais n’a pas fourni de détails.

Même l’or, habituellement considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en période de turbulences, a plongé. Son prix a dégringolé de 52,00 $ US à 1590,30 $ US l’once à la Bourse des matières premières de New York.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 72,36 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 72,75 cents US de la veille.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 1,48 $ US à 31,50 $ US le baril, tandis que celui du cuivre s’est déprécié de près de 3 cents US à 2,47 $ US la livre.