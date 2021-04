COVID-19: reconsidérez vos voyages, implore Dre Tam

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, déplore que pendant la grave pandémie de COVID-19, des Canadiens persistent à effectuer des voyages non essentiels à l’extérieur du pays; c’est très préoccupant, selon elle.

La Dre Tam demande aux Canadiens de revoir leurs projets de voyage, de rester à la maison pour se protéger de même que pour protéger leur famille et les personnes qui sont à risque élevé de subir des conséquences graves en contractant la COVID-19 dans nos collectivités.

L’ancien chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ) et député de Mont-Royal–Outremont à l’Assemblée nationale, Pierre Arcand, écoule présentement des vacances à la Barbade avec son épouse.

Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, de la Coalition avenir Québec (CAQ), est actuellement au Pérou pour visiter son mari qu’il n’avait pas vu depuis près d’un an. Il a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un voyage de plaisance.

Entre-temps, l’Agence de santé publique du Canada dit effectuer une surveillance afin de détecter les variants du virus de la COVID-19 telles que ceux qui ont été découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Plusieurs cas ont été signalés en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec et l’Agence s’attend à ce que d’autres variants préoccupants soient détectés au Canada tout au long de la surveillance.