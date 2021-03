Un voyage du Dr Arruda remis en question

Le directeur national de la santé publique a quitté le Québec à destination de Marrakech le mercredi 26 février et était de retour de vacances le dimanche 8 mars à Montréal.

Des voix s’élèvent, dans la classe politique, pour s’interroger à savoir si cette absence prolongée, à un moment charnière de la pandémie de coronavirus, illustre l’aveuglement du gouvernement Legault, en janvier et février, quand le virus se répandait déjà à travers le monde.

L’opposition péquiste se demande s’il était prudent et avisé d’agir de la sorte et si le Québec n’a pas perdu alors un temps précieux pour mieux anticiper le danger imminent, en préparant le réseau de la santé à absorber le choc brutal qui allait se produire.

Avant de partir à l’étranger, le Dr Arruda, qui a un statut de sous-ministre adjoint, s’était assuré d’obtenir l’autorisation du sous-ministre, Yvan Gendron, et de la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Dès son retour de vacances, le Dr Arruda a participé à une conférence de presse aux côtés de la ministre McCann, le 9 mars, avant d’alerter le premier ministre François Legault de la gravité de la situation, une première rencontre avec lui qui s’est soldée par la création d’une cellule de crise au plus haut niveau gouvernemental.

En son absence, un premier cas d’infection avait été rapporté au Québec, le 27 février. En trois mois, depuis le début mars, le virus de la COVID-19 aura fauché quelque 5000 vies au Québec, qui déplore plus de 60 % de tous les décès survenus au Canada.

Attitude désinvolte?

En entrevue, il s’étonne devant l’apparente “désinvolture” du Dr Arruda, persuadé que le gouvernement aurait pu agir “un mois plus tôt”, notamment pour assurer l’approvisionnement en équipement de protection, surtout des masques en quantité suffisante, et recruter du personnel dans les CHSLD. Pendant ce temps, dès la fin janvier, la Colombie-Britannique et l’Alberta plaçaient des commandes d’équipement, dont des masques.