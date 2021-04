Le tout premier vote électronique aux Communes ne s'est pas passé comme prévu

OTTAWA — Les députés fédéraux ont complété lundi soir leur tout premier vote à distance à la Chambre des communes, une occasion historique qui a été marquée par de nombreux pépins techniques, de longs délais et de brèves apparitions de certains de leurs enfants et même d’un animal de compagnie.

Il a été battu par 293 voix contre 33 — avec l’aide d’un député bloquiste qui a accidentellement voté contre la proposition de son propre parti «à cause de toute la confusion» de la vidéoconférence.

Seulement quelques dizaines d’élus étaient présents pour se prononcer en personne et les autres se sont joints à eux par vidéoconférence lors d’un vote très lent par appel nominal.

Le président des Communes, Anthony Rota, a dû rappeler à plusieurs reprises aux députés de réactiver le son de leurs microphones et d’énoncer lentement la déclaration «Je vote pour (ou contre) la motion» afin de donner à leurs caméras d’ordinateur le temps de s’activer et de permettre aux agents de la table des Communes d’enregistrer chaque vote et puissent vérifier visuellement qui votait.