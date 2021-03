La situation au Bloc québécois donne des munitions au vote à distance

Lundi, Yves-François Blanchet et la presque totalité de ses députés se sont mis en isolement parce qu’un employé bloquiste présent à leur réunion de caucus à Saint-Hyacinthe la semaine dernière est atteint de la COVID-19.

Or, les leaders parlementaires aux Communes négocient en ce moment la manière de reprendre les travaux la semaine prochaine. Libéraux, néo-démocrates et bloquistes sont d’accord pour que la majorité des députés participent aux séances de la Chambre en visioconférence et puissent aussi voter à distance.