Vols annulés: Air Canada révise sa politique de remboursement (mais ne remboursera pas)

shaunl via Getty Images

shaunl via Getty Images

La ligne aérienne a indiqué que la nouvelle politique — dans la précédente, les bons de voyage expiraient après 24 mois et l’option des points Aéroplan n’existait pas — s’appliquait aux billets non remboursables délivrés jusqu’à la fin juin, avec une date de voyage initiale entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.