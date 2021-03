La société américaine SpaceX a lancé samedi depuis la Floride deux astronautes de la Nasa dans l’espace, brisant six décennies de monopole des États pour les vols habités, et offrant à l’Amérique un nouveau moyen de transport spatial après neuf ans d’interruption.

Nouveau modèle économique

La mission peut sembler un pas modeste dans l’exploration spatiale: «Bob» et «Doug» n’iront ni sur la Lune ni vers Mars, seulement dans la vieille station spatiale, à 400 km de la Terre, où Russes et Américains et d’autres vont et viennent depuis 1998.