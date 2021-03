Vol de données: la facture est plus salée que prévu pour Desjardins

Cette performance financière permettra à Desjardins de retourner 317 millions $ à ses membres, ce qui constitue une hausse de 25 % par rapport à 2018, et le montant le plus élevé depuis 2011.

Initialement, la coopérative établie à Lévis avait estimé que la facture du vol de données effectué par un employé malveillant, qui a finalement touché l’ensemble des quelque 4,2 millions de membres particuliers de Desjardins et 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit, s’élèverait à 70 millions $ — une charge de 30 millions $ pour couvrir les dépenses réelles et une provision de 40 millions $.

Du côté de la ristourne, elle a plus que doublé depuis 2016, lorsque M. Cormier a succédé à Monique Leroux. Environ 95 % des membres de Desjardins devraient en bénéficier cette année, comparativement à entre «50 % et 60 %» auparavant, d’après le président de la coopérative. C’est parce que des produits d’assurance (habitation, automobile et assurance vie) sont, pour la première fois, admissibles aux ristournes.

«Je pense qu’ici le raisonnement est simple: plus la coopérative est prospère, plus de membres font affaires avec leur coopérative, meilleure est notre performance et on sera en mesure d’en retourner plus à nos membres», a dit M. Cormier.