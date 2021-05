«Luca» n’a rien d’un jouet. Cette petite voiture électrique conçue par des étudiants de l’Université de Technologie d’Eidhoven aux Pays-Bas roule et innove: elle est entièrement composée de déchets plastiques trouvés dans les océans et de matériaux recyclés.

Tandis que le châssis de Luca est un assemblage de lin et de bouteilles en plastique recyclé, les sièges sont faits de crin de cheval et de fibre de noix de coco, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Pour le reste du véhicule, les étudiants ont utilisé des morceaux de téléviseurs, d’appareils de cuisine et de jouets divers.