«Virage»: la vie après le sport

Produite par KO TV, et comptant sur les talents de Kim Lévesque-Lizotte et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau à la scénarisation, et de Catherine Therrien à la réalisation, Virage compte jeter un regard unique sur l’univers du sport au féminin, et sur ce qui attend les athlètes de haut niveau lorsque l’heure de la retraite sonne subitement, alors qu’ils ne sont que dans la vingtaine ou la trentaine.