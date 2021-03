Violence et harcèlement: aide gratuite offerte par Juripop partout au Québec

Igor Ustynskyy via Getty Images

Les personnes vivant des violences à caractère sexuel et du harcèlement au travail peuvent désormais profiter de services de la part de la clinique juridique Juripop, où qu’ils soient au Québec, peu importe leurs revenus, leur âge et leur statut d’immigration.

L’initiative qui avait été promise il y a six mois permettra à ces personnes de recevoir des conseils et du soutien juridiques d’un avocat, gratuitement et de façon confidentielle. Au Québec, 90 avocats sont partenaires de Juripop.