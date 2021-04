Violence conjugale: l'ordonnance de protection civile, une solution de dernier recours

Igor Ustynskyy via Getty Images

Faux sentiment de sécurité

En cas de manquement, le conjoint encourra des peines plus légères que si le dossier était traité au criminel. En outre, une telle ordonnance ne laisse aucune trace dans le dossier judiciaire, ce qui ne permettra pas à la justice de retracer les antécédents et ce qui fragilisera l’évaluation des risques en cas de futures infractions. De la même façon, la police n’étant pas informée automatiquement par la cour de l’existence de ces ordonnances, cela pourrait avoir pour effet de justifier de ne pas intervenir en cas de manquement.

Un fardeau supplémentaire pour les femmes

Recourir à une ordonnance de protection civile peut sembler facilitant pour les femmes qui quittent un conjoint violent: c’est leur avocat qui prendra en charge cette demande d’ordonnance, en même temps que les demandes de droits d’accès et de partage des biens, et qui s’adressera au tribunal en cas de manquement, avec des conséquences rapides, bien que plutôt faibles.

Toutefois, ces démarches impliquent des coûts à chacune des étapes, en plus de faire reposer l’initiative des procédures sur les épaules des victimes.

Généraliser cette pratique, au lieu d’encourager et d’accompagner les femmes vers des poursuites criminelles, aurait pour effet de «reprivatiser» la question de la violence conjugale et de la ramener à l’état d’un conflit entre deux personnes. Alors que le caractère criminel de la violence conjugale constitue un acquis obtenu de haute lutte, la prévalence de l’ordonnance de protection civile risque-t-elle de remettre en question la prise en charge de la violence conjugale par l’État, au profit d’une gestion au civil d’un «problème privé»?

Banalisation et déjudiciarisation de la violence conjugale

Nous craignons que diriger les femmes vers cette voie civile ne les décourage de porter leur dossier au criminel, avec pour conséquence une diminution des plaintes à la police et ainsi une déjudiciarisation des cas de violence conjugale. Nous craignons ainsi de voir l’État se déresponsabiliser face aux victimes et les laisser porter seules le poids de leur protection.

Pour éviter ce glissement, travaillons plutôt à améliorer le système judiciaire dans sa globalité, afin d’offrir aux victimes un éventail d’options susceptibles de garantir leur sécurité. À ce chapitre, nous demandons notamment: des interventions systématiques des services de police en cas de non-respect des conditions par le conjoint, un meilleur accompagnement et encadrement pour permettre aux femmes de naviguer plus facilement à travers les procédures criminelles et de la sensibilisation à la problématique de la violence conjugale pour les juges.