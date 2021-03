Vincent Guzzo ne se lancera pas dans la course à la direction du Parti conservateur

OTTAWA — Vincent Guzzo renonce à la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) , déplorant des règles strictes et des échéanciers trop courts pour permettre à des gens de l’extérieur du parti d’être candidats.

DÉCLARATION DE VINCENZO GUZZO La politique canadienne est brisée. Un changement est nécessaire quant à son processus, à son caractère inclusif, à ses valeurs et, finalement, à ses relations avec ses citoyens... lire plus: https://t.co/jub7SVc3HJ

«Notre parti a besoin d’une nouvelle perspective pour revigorer ses membres et donner de l’espoir aux milliers de Canadiens écartés par les politiques irresponsables du gouvernement libéral actuel et son manque de leadership déconcertant, écrit-il. Nous voyons maintenant ce qui se passe quand quelqu’un qui n’a pas les compétences de gestion, ni le jugement éthique et ni le courage moral, reçoit les rênes du pouvoir.»