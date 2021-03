Les villes recevront plus rapidement leur part du Fonds de la taxe sur l'essence

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

OTTAWA — “Un premier pas modeste.” C’est ainsi que les municipalités reçoivent l’annonce faite lundi par le gouvernement fédéral d’un versement plus rapide d’argent déjà prévu aux budgets.

Ottawa accélère le transfert aux municipalités du versement annuel du Fonds de la taxe sur l’essence. Les villes recevront donc en juin 2,2 milliards $ en un seul paiement plutôt que les deux versements qui étaient attendus plus tard.

“On devance de l’argent qui allait venir de toute façon dans six mois”, a reconnu le premier ministre Justin Trudeau, lundi, au point de presse quotidien devant sa résidence officielle.

Sa ministre de l’Infrastructure et des Collectivités a offert le même argument. “Nous espérons qu’on va voir les provinces qui vont reconnaître qu’on doit travailler ensemble pour aider les municipalités”, a déclaré Catherine McKenna lors de la conférence de presse des ministres qui a suivi la sortie de M. Trudeau.

À la Fédération canadienne des municipalités (FCM), on s’est empressé de rappeler la demande de 10 à 15 milliards $, en réagissant au versement des 2,2 milliards $.

“Comme il ne s’agit pas de nouvelles sommes, ce premier pas modeste et préliminaire ne permettra pas d’enrayer les choix difficiles auxquels les municipalités sont confrontées”, a déclaré Bill Karsten, président de la FCM, dans un courriel transmis à La Presse canadienne.

Mais si la mairesse peut utiliser sa part du 2,2 milliards $ pour une usine d’épuration des eaux, elle n’a toujours pas d’aide financière pour combler les pertes de ses revenus de stationnement ou les frais du télétravail des employés de sa ville ou encore la charge des camps de jour où les moniteurs devront être deux fois plus nombreux cet été.

Alors, quand on parle de champs de compétence, Mme Hamm a une réponse toute prête.

“On a démontré tout le long de cette crise-là qu’on est capable d’être agile tout en respectant les champs de compétence de chaque ordre de gouvernement. Je ne peux pas croire qu’on ne peut pas trouver une solution agile, efficace et rapide, sans s’enfarger dans de la bureaucratie. On ne l’a pas fait pour les autres actions qu’on a posées. Pourquoi on le ferait maintenant?”, lance-t-elle.