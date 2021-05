Vieux de 300 ans, des squelettes de six pirates découverts au large de Cape Cod

«Nous espérons que la technologie moderne et d’avant-garde nous aidera à identifier ces pirates et à les réunir avec tous leurs descendants qui pourraient être encore de ce monde», a affirmé l’explorateur Barry Clifford - qui a trouvé l’épave en 1984 - aux médias locaux, dont la chaîne de télévision de Boston WHDH.

La New England Historical Society explique que Bellamy se considérait comme le «Robin des bois de la mer» et appelait son équipage «les hommes de Robin des bois». Son autre surnom, «Black Sam», vient de son look caractéristique: au lieu des perruques poudrées à la mode à l’époque, il a laissé pousser sa propre chevelure noire.

«Black Sam Bellamy dirigeait démocratiquement son équipage», note la société. «Ses hommes étaient des esclaves, des Indiens et des marins mis à son service. Bellamy les traitait sur un même pied d’égalité et les laissait voter pour les décisions importantes.»

La New England Historical Society précise que rien n’indique que Bellamy ait tué un captif à quelque moment que ce soit, même s’il s’est emparé de 53 navires et est devenu l’un des pirates les plus riches de tous les temps. Mais ce titre n’a pas duré bien longtemps: il est mort environ un an après le début de sa carrière de capitaine pirate.