Vidéo raciste à Pointe-Claire: la mère d'un garçon ciblé porte plainte

La mère d’un garçon de 15 ans, qui n’est pas nommée pour protéger l’identité de l’adolescent, estime que le nom de son fils est cité dans la vidéo, ce qui viole ses droits à l’égalité, à la dignité et au respect. “Il s’agit d’un acte haineux commis par deux jeunes femmes contre mon enfant, un adolescent, et il doit y avoir des conséquences”, a déclaré la dame aux journalistes, jeudi, alors que son garçon se tenait tout près. “Idéalement, on ne devrait plus jamais voir de ces “blackface”.”