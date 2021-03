À Buffalo, près de New York, un couvre-feu a été installé. Des images montrent un cordon de policier avancer pour imposer ce couvre-feu et un homme blanc septuagénaire, seul, s’approche des agents pour leur parler. C’est alors qu’un policier le pousse violemment et le précipite au sol. La victime, à terre, saigne abondamment au niveau du crâne et est laissé un long moment par terre par les forces de l’ordre. Ces vidéos ont enflammé les réseaux sociaux. (Attention, les images ci-dessous peuvent choquer).