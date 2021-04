Une vidéo d'une dirigeante d'Exo rend furieux des usagers de la ligne Deux-Montagnes

Extraits des propos de Josée Bérubé:

«Je pense qu’on arrive à la conclusion qu’on va devoir tous un peu faire quelque chose.»





«Alors j’ai l’impression qu’on va devoir un peu tous se mettre les mains à la pâte. On peut demander à nos employeurs d’un peu modifier l’horaire de travail. On peut demander à nos employeurs parfois, peut-être, d’avoir une place pour avoir les enfants au travail quand on ne peut pas les mettre en garderie. On peut peut-être embaucher quelqu’un qui n’a pas de travail et lui demander de faire des repas à l’avance. J’ai des mères monoparentales qui ont accès à des services de ce genre-là. On peut penser à des étudiants, étudiantes, qui pourraient prolonger les heures de garderie si faire se peut.»





«Je pense qu’on va devoir tous penser ou essayer de réfléchir, la période de Noël en est peut-être une, où on se remet en question, parfois on revoit nos habitudes dans le changement d’année, on fait des résolutions qu’on peut tenir un an, mais qu’on tient souvent juste une journée. Mais peut-être que la réflexion cette année pourrait porter sur le fait de dire qu’est-ce qu’on peut faire soi-même, sa famille, son couple, son entreprise.»