Victorieux dans le Nevada, Sanders consolide sa place de favori des primaires

Selon ces résultats issus de la moitié des bureaux de vote, l’ancien vice-président modéré Joe Biden apparaissait en deuxième place (19%) et l’ex-maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg en troisième position (15%).

Ce dernier a cherché, avec un discours fort, à se présenter en meilleur rempart modéré contre un Bernie Sanders qu’il juge trop à gauche pour pouvoir rassembler les électeurs et battre Donald Trump.

Benjamin et révélation des primaires âgé de 38 ans, il a mis en garde les électeurs démocrates contre le risque de choisir un socialiste pour qui le capitalisme est «à l’origine de tous les maux».

«Une coalition» Sanders

«Nous allons gagner à travers ce pays parce que les Américains en ont assez d’un président qui ment tout le temps», a-t-il déclaré. «Au Nevada, nous avons rassemblé une coalition multigénérationnelle et multiraciale».

Bernie Sanders est désormais en position de briguer la Maison-Blanche pour le parti. Mais la course est encore longue jusqu’à l’investiture démocrate.

Après l’Iowa et le New Hampshire, les candidats démocrates se présentaient dans un Nevada à la population plus diverse, avec un tiers d’habitants hispaniques.