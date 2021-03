Via Rail annonce la reprise partielle du service entre Québec, Montréal et Ottawa

MONTRÉAL — Via Rail a annoncé la reprise partielle du service entre Québec, Montréal et Ottawa, ainsi que dans le sud-ouest de l’Ontario, à compter de jeudi.

Entre Québec, Montréal et Ottawa, un service partiel pendant la semaine sera offert, tandis que le service reprendra complètement pendant les fins de semaine, a affirmé Via Rail.

À partir de jeudi matin, tous les trains opérant entre Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia et Toronto-Niagara reprendront le service. “Pour des raisons opérationnelles et de sécurité, ces trains pourraient encourir un certain retard”, a indiqué Via Rail par communiqué.