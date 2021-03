VIA Rail reprend du service dès lundi entre Québec, Montréal et Ottawa

BalkansCat via Getty Images

MONTRÉAL — VIA Rail annonce la reprise du service sur toutes ses routes entre les villes de Québec, Montréal et Ottawa dès lundi.

Par ailleurs, l’horaire de fin de semaine entre Montréal et Ottawa a déjà repris son cours. Celle des trains 26 et 28 qui desservent le trajet Ottawa-Montréal-Québec doit aussi être remise en service à partir de ce dimanche.

Les passagers sont invités à consulter le site web de VIA Rail pour obtenir plus d’informations et demeurer au fait de possibles changements.