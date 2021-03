Via Rail met à pied près de 1000 employés

Le transporteur ferroviaire a annulé la reprise du service entre Montréal et Québec initialement prévue pour jeudi en raison d’un nouveau blocus près de Saint-Lambert. Tous les trains entre Montréal et Québec sont annulés au moins jusqu’à vendredi en fin de journée.

Le transporteur ferroviaire, qui emprunte les voies ferrées du Canadien National (CN), doit maintenir l’annulation du service sur une grande partie de son réseau. La reprise graduelle du service est maintenue entre Montréal et Ottawa, et dans le sud-ouest de l’Ontario.

Via Rail a précisé que ses employés visés par les mises à pied recevraient un préavis à ce sujet, et que les termes des conventions collectives seraient respectés.

Selon la présidente et chef de la direction de Via Rail, Cynthia Garneau, ce plan de suspension temporaire représente “la solution la plus juste et raisonnable”.