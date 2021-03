Québec n'en fait pas assez pour la sauvegarde du patrimoine immobilier, selon la VG

Le ministère de la Culture ne prend pas ses responsabilités, manque de leadership et n’a aucune stratégie d’intervention, ni vision claire de son rôle dans la sauvegarde du patrimoine immobilier, selon Guylaine Leclerc, qui a remis son rapport annuel 2020-2021 à l’Assemblée nationale.

Le document de 300 pages fait état du laxisme du gouvernement quand vient le temps de classer et protéger les édifices patrimoniaux du Québec, qui forment l’“héritage légué aux générations futures”, a observé Mme Leclerc, en conférence de presse.

Un exemple: 20 pour cent des demandes de classement d’édifices sont à l’étude au ministère depuis plus de 10 ans, un délai jugé “démesuré”. Pendant ce temps, le risque de détérioration de ces édifices est “important”, au point de “perdre toute valeur patrimoniale”.

Québec classe les immeubles présentant un “intérêt national”. Or, cet intérêt national n’a jamais été défini, déplore la vérificatrice. De plus, le gouvernement ne donne pas l’exemple: il classe des immeubles, mais ne s’assure pas de les maintenir en bon état.

Le rapport énumère certains exemples concrets du laxisme du ministère, dont le cas de l’ancienne centrale hydroélectrique des Cèdres, dans la région de Montréal. Le bâtiment classé est vacant et se détériore depuis plus de 20 ans. Le ministère a cependant attendu jusqu’en 2019 pour entreprendre des travaux de restauration.

Le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, retient du rapport qu’il est “plus que temps” de donner “un important coup de barre” pour ne plus voir le patrimoine bâti “s’écrouler sous les pics” des démolisseurs.

Données confidentielles

Par ailleurs, le rapport de la vérificatrice porte aussi sur des manquements observés à la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) et Retraite Québec, en matière de protection informatique des données confidentielles. La vérificatrice générale recommande d’améliorer les contrôles et les mesures de sécurité liés à la gestion des identités et des accès informatiques.