Non, cette publication Facebook ne montre pas la hausse des pensions au Canada depuis 10 ans

Un tableau circule abondamment sur Facebook et suscite la grogne chez les internautes qui le partagent. Il prétend démontrer que la pension du Canada a bien peu évolué au cours des dix dernières années. À première vue, on y constate une hausse de seulement quelques dollars par année.

Les hausses indiquées semblent bien maigres, en effet, et le message se termine en «remerciant» le premier ministre Justin Trudeau.

Dans le contexte de la pandémie et des différents programmes d’aide lancés par le fédéral ces derniers mois, le message est certainement accrocheur.

Non, car il sous-estime grandement ce qu’il présente comme étant les hausses annuelles.

En résumé: le tableau montre seulement la différence entre deux chèques reçus à un an d’intervalle, en oubliant, entre autres, le fait que les aînés reçoivent 12 chèques par année.

Regardons cela plus en détails ci-dessous, en commençant par jeter un oeil au tableau en question...

On remarque d’abord qu’aucune source n’est associée aux chiffres présentés dans la publication, ce qui est rarement bon signe.

Et par ailleurs, si la personne derrière le tableau a choisi de critiquer le premier ministre libéral Justin Trudeau, elle aurait pu adresser les mêmes reproches à son prédécesseur conservateur Stephen Harper, qui était là pour couvrir la période de 2011 à 2015.

On peut aussi noter au passage qu’au Québec, le terme de «Pension du Canada» ne réfère pas à un programme précis.



L’évolution des paiements de la Sécurité de la vieillesse

Pour y voir plus clair, Suzie St-Cerny, professionnelle de recherche à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, a dégagé des chiffres précis pour nous. Ces données sont rendues publiques par le gouvernement fédéral ici .

Entre 2011 et 2020, la prestation annuelle de la Sécurité de la vieillesse a donc été augmentée de 995,94$, une hausse moyenne annuelle de 1,6%. Notez que la croissance de l’ Indice des prix à la consommation annuel du Canada a été en moyenne de 1,5 % sur la même période.

Entre les montants annuels de 2011 et de 2020, on parle d’une hausse d’un peu plus de 15%.