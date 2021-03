Avertissement de verglas pour le sud-ouest et le centre du Québec

Environnement Canada a émis peu avant 7h30 mercredi un avertissement de pluie verglaçante pour plusieurs régions du sud-ouest et du centre du Québec.

L’avertissement précise qu’entre deux et cinq millimètres de verglas pourraient tomber mardi matin.

Les secteurs concernés sont notamment ceux de l’île de Montréal, de Laval, de Saint-Jérôme, de Longueuil, de Drummondville, de Joliette, de Berthierville, de Sherbrooke, de Magog, de Victoriaville, de Lac-Mégantic, de Coaticook, de Thetford Mines et de Sorel-Tracy.

Environnement Canada prévient qu’un tel avertissement est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionne des accumulations de verglas. Il est donc possible que les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacées et glissantes.