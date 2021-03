Ventilation dans les écoles: une injonction demandée pour que Québec refasse ses devoirs

Elle critique aussi la méthodologie d’échantillonnage utilisée par le gouvernement, faisant état de plusieurs failles, dont le fait qu’il a mesuré le taux de CO2 pour une seule période de cours, et non pas l’air que les élèves respirent au cours de toute une journée d’école. De plus, le rapport gouvernemental ne distingue pas les mesures de CO2 prises lors de la première période par rapport à la dernière période de cours: il est supposé que les taux sont plus élevés à la fin de la journée.