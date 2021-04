Les ventes d'armes et de munitions en hausse, selon des détaillants

TORONTO — L’épidémie de la COVID-19 jumelée aux craintes d’une législation plus restrictive sur les armes à feu a alimenté une hausse des ventes d’armes et de munitions, ont indiqué plusieurs détaillants cette semaine.

«Nous assistons à une forte augmentation des ventes», a déclaré Ross Faulkner, propriétaire de The Gun Dealer à McAdam, au Nouveau-Brunswick, qui se targue d’être le plus grand magasin d’armes à feu du Canada atlantique. «Lorsque les choses deviennent difficiles, c’est certainement un sentiment de sécurité, surtout lorsque vous vivez des moments d’incertitude comme nous en avons actuellement.»

Alors que le gouvernement s’efforce de rassurer les Canadiens en leur assurant que l’isolement et d’autres mesures visant à freiner la propagation du virus n’affecteront pas les chaînes d’approvisionnement, les armes à feu et les munitions représentent un cas particulier. Les détaillants ont besoin de permis d’importation et d’exportation. Les approvisionnements, principalement des États-Unis et d’Europe, peuvent prendre jusqu’à six mois à arriver.