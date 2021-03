Enquête sur du vandalisme visant des temples bouddhistes

Louis Le, un bénévole du temple Quan Am, croit que ces incidents sont des gestes racistes résultant de la peur de la nouvelle maladie apparue en Chine.

«Ma théorie est que c’est en raison du coronavirus en ce moment, a-t-il présumé lors d’une entrevue téléphonique. Les gens l’associent à la communauté asiatique. Ce ne sont que des préjugés et de l’injustice.»

La communauté bouleversée

M. Le a rapporté que le vandale avait brisé plus de 10 statues à l’extérieur et à l’intérieur du temple Quan Am, y compris une statue de Bouddha.