Affaire Camara: Valérie Plante demande une enquête indépendante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réclamé jeudi une enquête indépendante pour faire la lumière sur la mise en accusation de Mamadi Fara Camara, l’homme qui a été faussement accusé de tentative de meurtre sur un policier du Service de police de Montréal (SPVM) et qui a été libéré mercredi .

«M. Camara, c’est un homme qui est libre. [...] Le message que je veux lui envoyer, et à tout le monde, est que cet homme est innocent. Et il faut le répéter haut et fort, parce qu’il y a eu erreur sur la personne», a mentionné Valérie Plante lors d’un point de presse.