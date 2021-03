Vacciner la rage au clavier

Nous avons assisté au cours des dernières années à l’émergence de chroniqueurs belliqueux, au langage injurieux, qu’ils fardent de franc-parler. La tendance a comblé de nombreux éditorialistes du dimanche sur les réseaux sociaux : ravis de ne plus devoir s’endimancher, ils profitent du fait que le mou soit à la mode et ne pleurent pas ces mots qui leur allaient trop grands. Ce défaut de contenant pourrait-il en fait masquer une carence de contenu? Chien qui aboie ne mord pas, dit-on…

«Salir n’est pas convaincre, et ça en laisse sur les mains. Pire encore, le jet n’est pas précis, et la boue, en dégoulinant, fait des victimes collatérales.»

Dans ce contexte, le recours à l’invective me semble contreproductif. À la langue de bois des politiciens, il faut malheureusement ajouter la langue de boue de certains communicateurs. Or, salir n’est pas convaincre, et ça en laisse sur les mains. Pire encore, le jet n’est pas précis, et la boue, en dégoulinant, fait des victimes collatérales. Ainsi, dire de Trudeau que c’est une merde éclabousse aussi les électeurs, puisqu’il a bien fallu l’élire. Plus il est peint négativement, plus ses faits d’armes soulignent notre bêtise collective. Si son bilan ne m’impressionne pas, mon vote va à qui analyse ce qu’il rate, plutôt qu’à celui qui le traite de raté.