Répétitions générales avant l'arrivée des vaccins contre la COVID-19

«J’aime bien l’idée qu’on soit prêt avant Noël, pour être certains qu’en janvier on aura pu s’ajuster, s’assurer que les points de friction sont atténués, et on est prêt pour une distribution en janvier», a souhaité le militaire.

«On se dirige vers une approbation qui n’est probablement pas très éloignée de celle de la FDA (Food and Drug Administration), mais on ne peut pas donner de date précise à ce moment-ci», a dit M. Berthiaume.

L’opposition réclame un plan

«Il y a beaucoup d’incertitude à travers le pays maintenant. En pleine pandémie, nos citoyens ont des questions spécifiques sur le vaccin, sur les programmes. Et c’est pourquoi on a besoin d’information. On a besoin d’un plan pour la confiance de nos citoyens pendant une pandémie. Avec un plan, on va éduquer sur le vaccin», a argué le chef conservateur.