Les Québécois pourront se faire vacciner contre la COVID-19 dans les pharmacies

Les pharmacies seront mises à contribution plus rapidement que prévu dans l’effort de vaccination. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé mardi que les pharmaciens pourront commencer à administrer le vaccin Moderna contre la COVID-19 dès le 15 mars.

Lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la vaccination, le ministre Dubé s’est dit inquiet de la présence du variant britannique à Montréal. «Il y a deux courbes: “l’ancienne” souche qui descend, et celle du variant britannique qui monte. Cela fait qu’on est sur un plateau. [...] On a peur que cette situation soit le calme avant la tempête», a déclaré M. Dubé.

Il a justifié le fait que la vaccination soit déjà étendue aux personnes de 70 ans et plus dans la métropole en raison de cette situation épidémiologique.

La procédure de prise de rendez-vous dans les pharmacies sera la même que pour les centres de vaccination de masse et pour les mêmes groupes d’âge. Les pharmacies qui pourront vacciner contre la COVID-19 dans la métropole seront dévoilées d’ici quelques jours, a affirmé le ministre Dubé.

Depuis lundi, les personnes de 70 ans et plus résidant à Montréal, à Laval et sur la Côte-Nord peuvent prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.