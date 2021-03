Mode de fonctionnement

Le vaccin utilise un ARNm produit synthétiquement et emballé dans une couche de graisse. Lorsqu’il est injecté dans le muscle du bras, l’ARNm est déversé dans la cellule et il fabrique l’anticorps.

Efficacité

L’agence américaine de contrôle des aliments et des médicaments (FDA) a indiqué plus tôt ce mois-ci que le vaccin de Moderna est efficace à 94 % pour prévenir les maladies symptomatiques et qu’il semble également empêcher la propagation du virus.

Les vaccins préviennent généralement la maladie et non l’infection: les gens vaccinés pourraient donc théoriquement être toujours porteurs du virus. Étant donné que le SRAS-CoV-2 peut être transmis par des personnes asymptomatiques, il est important d’avoir un vaccin qui prévienne également la transmission.

Température de conservation

L’entreposage et l’expédition du Moderna sont donc plus faciles à gérer, ce qui pourrait être particulièrement utile pour acheminer le vaccin dans des régions éloignées.

Calendrier de distribution

Effets secondaires

Les inconnues

Comme pour le vaccin de Pfizer, les experts ne savent toujours pas combien de temps durera l’immunité et si des injections de rappel du Moderna seront nécessaires plus tard.

On ne sait pas non plus combien de temps toute l’opération de vaccination durera au Canada et combien de Canadiens devront être vaccinés avant d’atteindre l’immunité collective contre le SRAS-CoV-2. Le gouvernement fédéral espère pouvoir vacciner «la majorité des Canadiens» d’ici l’automne 2021.