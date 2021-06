Vaccin contre la COVID-19: tous les yeux rivés sur Trudeau

En conférence de presse jeudi, François Legault a affirmé que le ministère de la Santé avait déjà déterminé l’ordre de priorité pour la distribution du vaccin et comptait être prêt à vacciner «dès le début janvier». Québec a mandaté le haut fonctionnaire Jérôme Gagnon pour gérer l’aspect logistique de la campagne de vaccination en collaboration avec le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la direction de santé publique, les CISSS et les CIUSSS.

«La seule chose qu’on attend, c’est que le fédéral nous dise quand on va commencer à recevoir les doses et combien on va en recevoir par semaine», a lancé M. Legault, ajoutant que «tous les premiers ministres des provinces attendent impatiemment les informations du côté du gouvernement fédéral».