Vaccin contre la COVID-19: vos droits et obligations légales décortiqués

Alors que la vaccination de masse contre la COVID-19 vient de débuter au Québec, des citoyens hésitent à se faire inoculer et s’interrogent sur leurs droits et leurs obligations. Obligé ou pas de se faire vacciner? Et est-ce que cela pourrait changer? Deux avocates décrivent les balises de la vaccination dans la province.

R: Non. Aucun vaccin n’est obligatoire au Québec. Il s’agit d’un choix personnel, et l’on doit y consentir, comme pour les autres soins de santé.

Et puis, même en situation de vaccination obligatoire décrétée par le gouvernement, il demeure possible pour un citoyen de contester cette mesure devant les tribunaux.

Et si un juge a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à un tel ordre, il peut imposer qu’elle soit directement conduite à un endroit précis pour y être vaccinée, décrit Me Boutin.

R: C’est une possibilité, explique Me Marianne Plamondon de chez Langlois Avocats à Montréal. Mais la seule façon pour lui de pouvoir imposer l’inoculation est de démontrer que le vaccin est une “exigence professionnelle justifiée”. Ce test, fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne, existe déjà en droit du travail.

Et ce ne serait pas une possibilité pour toutes les entreprises, avertit l’avocate spécialisée en droit du travail. Les employeurs qui seraient plus susceptibles de pouvoir légalement imposer la vaccination sont ceux qui ont des employés en première ligne, exposés à la COVID-19, comme les travailleurs de la santé en zone rouge dans un CHSLD, “où le risque d’attraper la COVID est très élevé” et où il y a eu de l’absentéisme en raison de la maladie et des décès, explique-t-elle.