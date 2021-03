OTTAWA — On attend toujours le feu vert de Santé Canada, mais Justin Trudeau affirme que les premiers Canadiens recevront le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer avant la fin de l’année.

Il y aura livraison de «jusqu’à 249 000» doses du vaccin Pfizer-BioNTech au Canada en décembre, a annoncé M. Trudeau. Le premier arrivage est attendu la semaine prochaine. Ottawa a acheté 20 millions de doses à cette compagnie et pris une option d’achat sur 56 autres millions.

Ce vaccin s’administre en deux doses. Si tout va comme prévu, 124 500 Canadiens recevront leur première dose avant que 2020 ne s’achève, et leur seconde dose au tout début de 2021.

Le gouvernement fédéral s’était pourtant donné le droit de recevoir des vaccins avant une approbation officielle, quitte à les entreposer et ne débuter l’inoculation qu’une fois le produit approuvé.

La compagnie Pfizer veut s’assurer que son produit, rare et «précieux», sera utilisé, a-t-on compris des explications du premier ministre et de sa ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand.