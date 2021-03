COVID-19: les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les adultes autochtones seront vaccinés en priorité

Le CCNI recommande donc que se fassent vacciner les résidants et le personnel «des milieux de vie collectifs qui fournissent des soins aux personnes âgées», les personnes âgées de 70 ans et plus «en commençant par les adultes de 80 ans et plus», les travailleurs de la santé et les adultes dans les communautés autochtones «où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées».