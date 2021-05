La U.S. Navy détiendrait des documents top secret sur les OVNIS

La US Navy aurait en sa possession des images et des documents liés à une vidéo d’ovni qui a fait sensation en 2017.

L’année dernière, l’armée a confirmé que les images étaient bel et bien légitimes et qu’elles n’auraient pas dû être publiées. Le clip a été obtenu par «To The Stars Academy Of Arts And Science», la société privée de recherche et de médias cofondée par le rockeur Tom DeLonge, anciennement de Blink 182.