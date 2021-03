UNIS: au tour du commissaire aux langues officielles de mener une enquête

«Comme j’ai dit, je regrette ne pas m’être récusé au début à cause de la perception impliquée. Il n’y avait pas de conflit d’intérêts ici. Et comme gouvernement, nous allons continuer de travailler extrêmement fort pour soutenir nos jeunes pendant la pandémie», a-t-il offert.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.