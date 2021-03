Une entente de principe est conclue chez le constructeur Fiat Chrysler

jetcityimage via Getty Images

jetcityimage via Getty Images

Le constructeur automobile Fiat Chrysler et le syndicat United Auto Workers ont conclu samedi une entente de principe d’une durée de quatre ans comprenant des investissements de 9 milliards $.

Les deux parties ont refusé de donner plus de précisions. On sait cependant que chaque travailleur recevra un boni de 9000 $ lorsque l’entente sera ratifiée. L’entreprise s’est engagée à ne fermer aucune usine d’assemblage au cours de la durée de la convention collective et à fabriquer des véhicules à Belvidere, en Illinois, selon une source au courant de l’entente.