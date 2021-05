«Une chance qu'on s'a»: les premières têtes d'affiche dévoilées

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

TVA et Télé-Québec ont dévoilé, ce jeudi 30 avril, une première vague d’artistes qui prendront part à l’événement télévisuel Une chance qu’on s’a, qui sera diffusé simultanément sur les deux chaînes le dimanche 10 mai, à 19h30.

Pas moins de 80 artistes prendront part à ce nouveau rassemblement télévisuel qui «rendra hommage à la population québécoise qui lutte avec détermination pour contenir l’épidémie de la COVID-19». Parmi ceux-ci, nous comptons Jean-Pierre Ferland (évidemment), Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré, Les Trois Accords, Pier-Luc Funk, Guylaine Tremblay, le trio de Passe-Partout, Koriass et Pierre-Yves Lord.

Une chance qu’on s’a a pour but d’aider et de souligner le travail indispensable effectué pendant la pandémie par les organismes Les Petits Frères, qui aide à briser l’isolement des personnes âgées, et SOS violence conjugale.